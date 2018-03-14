В Москве арестовали трех предлагаемых террористов

О какой именно террористической организации идет речь, в суде не уточнили.

Также, уточнили в суде, по ходатайству следователя были арестованы Тошматов Б. А. и Алимардонов И. А., которым инкриминируется часть 1 статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности) УК РФ.