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В Москве арестовали трех предлагаемых террористов
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В Москве арестовали трех предлагаемых террористов 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Мещанский суд Москвы санкционировал арест трех предполагаемых террористов, сообщили РИА Новости в суде.
О какой именно террористической организации идет речь, в суде не уточнили.
Ранее сообщалось, что ФСБ и МВД России пресекли в Москве и Подмосковье деятельность этнической преступной группы, переправлявшей сторонников террористической группировки "Исламское государство"* в Сирию и Ирак, задержаны 60 человек.
"Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рахматшоева З. А., которому вменяются части 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)", — сказали в суде. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть по пожизненного лишения свободы.
Также, уточнили в суде, по ходатайству следователя были арестованы Тошматов Б. А. и Алимардонов И. А., которым инкриминируется часть 1 статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности) УК РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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