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На заводе «Кубанские масла» произошел хлопок. Пострадали шесть человек
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На заводе «Кубанские масла» произошел хлопок. Пострадали шесть человек 

РИА «ФедералПресс» 14 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел 8 марта. Установлено, что хлопок раздался около четырех часов утра в одном из цехов. В этот момент в помещении находилась рабочая смена. В результате шесть человек получили различные травмы и были госпитализированы, сообщает «Кубань 24».
В настоящее время двое из них уже находятся на амбулаторном лечении. Еще двое получили ожоги 30% и 60% поверхности тела и находятся в тяжелом состоянии в краевой клинической больнице № 1. Причина произошедшего называют нарушения требований охраны труда и технологического процесса производственных работ.
«ФедералПресс» напоминает, что в Ростовской области возбудили дело после отравления таллием сотрудников ТАНТК имени Бериева.
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