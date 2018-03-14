На заводе «Кубанские масла» произошел хлопок. Пострадали шесть человек

Инцидент произошел 8 марта. Установлено, что хлопок раздался около четырех часов утра в одном из цехов. В этот момент в помещении находилась рабочая смена. В результате шесть человек получили различные травмы и были госпитализированы, сообщает «Кубань 24».

В настоящее время двое из них уже находятся на амбулаторном лечении. Еще двое получили ожоги 30% и 60% поверхности тела и находятся в тяжелом состоянии в краевой клинической больнице № 1. Причина произошедшего называют нарушения требований охраны труда и технологического процесса производственных работ.