Депутат попал под суд за глумление над школьником

Депутат решил поглумиться над школьником из Нового Уренгоя и попал под суд

Красноярского депутата Владимира Владимирова привлекают к ответственности за демонстрацию нацистской символики в соцсетях, пишет «Проспект Мира» в среду, 14 марта.

Иск в отношение Владимирова будет рассмотрен 20 марта в Центральном районом суде города.

Сам депутат пояснил изданию, что «в патриотических целях» разместил в Facebook коллаж с кадром из многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны», где Штирлиц замахивается бутылкой на офицера СС Холтоффа. Лицо последнего было заменено лицом школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко , выступившего в немецком Бундестаге. В кадр также попала нарукавная повязка со свастикой.

Коллаж из соцсетей был удален.

В случае удовлетворения иска Владимиров не сможет переизбираться на выборах в сентябре 2018 года.

В ноябре прошлого года Николай Десятниченко пожалел невинно погибших солдат вермахта в ходе выступления перед немецкими депутатами за что подвергся резкой критике на родине. В результате разбирательств были наказаны директор гимназии, в которой он обучается, и четверо городских чиновников Нового Уренгоя. Сам Десятниченко похудел на семь килограммов из-за травли и угроз в соцсетях.