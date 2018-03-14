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Депутат попал под суд за глумление над школьником
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Депутат решил поглумиться над школьником из Нового Уренгоя и попал под суд 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: «Семнацать мгновений весны»
Красноярского депутата Владимира Владимирова привлекают к ответственности за демонстрацию нацистской символики в соцсетях, пишет «Проспект Мира» в среду, 14 марта.
Иск в отношение Владимирова будет рассмотрен 20 марта в Центральном районом суде города.
Сам депутат пояснил изданию, что «в патриотических целях» разместил в Facebook коллаж с кадром из многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны», где Штирлиц замахивается бутылкой на офицера СС Холтоффа. Лицо последнего было заменено лицом школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, выступившего в немецком Бундестаге. В кадр также попала нарукавная повязка со свастикой.
Коллаж из соцсетей был удален.
В случае удовлетворения иска Владимиров не сможет переизбираться на выборах в сентябре 2018 года.
В ноябре прошлого года Николай Десятниченко пожалел невинно погибших солдат вермахта в ходе выступления перед немецкими депутатами за что подвергся резкой критике на родине. В результате разбирательств были наказаны директор гимназии, в которой он обучается, и четверо городских чиновников Нового Уренгоя. Сам Десятниченко похудел на семь килограммов из-за травли и угроз в соцсетях.
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