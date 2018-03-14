«Топорно сработано»

Химик указал на абсурдность заявлений Британии о «Новичке»

«Если Британия так твердо уверена, что это газ «Новичок», то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить». Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по биологическому оружию Илья Духовлинов, подвергший резкой критике выводы британского руководства. Он считает, что с химической точки зрения они абсурдны.

Кандидат биологических наук, эксперт по биологическому оружию Илья Духовлинов рассказал газете ВЗГЛЯД, почему британская версия данного инцидента с научной точки зрения выглядит полным абсурдом.

Илья Духовлинов: Это химическое органическое соединение, которое содержит фосфор. Оно существует и в газовой, и в жидкой форме. Принцип его действия в том, что вещество блокирует передачу нервного импульса. Другими словами, нервные медиаторы начинают плохо функционировать, нарушается их метаболизм, и происходит нервно-координационный сбой. Нервная система координирует деятельность желез, сердца, дыхания и так далее, и при действии данного вещества органы будут отказывать один за другим. Это вещество желтоватое, имеет очень резкий химический запах, поэтому все рассуждения о том, что его якобы незаметно подсыпали, брызнули, налили, выглядят крайне странно. Человек способен почувствовать данное вещество мгновенно — настолько резким запахом оно обладает. ВЗГЛЯД: Британцы утверждают, что Скрипаль был отравлен газом (веществом) под названием «Новичок», разработанным в СССР. Что это за вещество и как оно действует?

И. Д. : Чисто технически это нетрудно. Однако данная процедура потребует крайне серьезных мер безопасности, иначе создатели такого газа убьют сами себя. Должны быть специнструменты: скафандры, вытяжки. Это уровень мощного института. ВЗГЛЯД: Насколько сложно изготовить такой газ?

И. Д. : Нисколько. Это совершенно формальная просьба властей. На самом деле этого совершенно недостаточно. Нужно снять всю одежду и утилизировать на специальном полигоне, как и здание ресторана. Все помещение и вещи консервируются, заливаются специальным веществом, чтобы превратить ресторан во что-то вроде «пластикового куба», и вывозятся. Вот как это делается профессионалами в случае подобных происшествий. То же самое, если вещество находится в земле (британские специалисты окружили место захоронения жены Сергея Скрипаля и проводят исследования земли на предмет наличия следов газа — прим. ВЗГЛЯД). ВЗГЛЯД: После инцидента в Великобритании всем, кто находился в ресторане, где якобы произошло отравление, рекомендовали постирать одежду, а в самом помещении провести санитарную обработку. Насколько эти меры, предложенные властями, эффективны?

И. Д. : Теоретически можно было бы упаковать вещество в микрокапсулы, чтобы оно потом растворилось в еде. Если они действительно были отравлены именно так, надо искать те организации, которые занимаются упаковкой химических веществ в микросферы. Просто так купить такую ампулу и разломать ее над блюдом человека нельзя. ВЗГЛЯД: Можно ли было данное вещество как-либо упаковать и незаметно подбросить Сергею Скрипалю и его дочери?

И. Д. : Дело в том, что газ «Новичок» — ингибитор (общее название веществ, подавляющих или задерживающих течение физиологических и физико-химических процессов — прим. ВЗГЛЯД) ацетилхолинэстеразы (гидролитический фермент, который содержится в синапсах и катализирует гидролиз нейромедиатора ацетилхолина до холина и остатка уксусной кислоты — прим. ВЗГЛЯД). Восстановить функцию ацетилхолинэстеразы могут многие вещества. Не обязательно именно те, которые являются конкретным антидотом именно к этому газу. Так что им могли ввести вещество, которое запустило бы работу ацетилхолинэстеразы. Это так называемые реактиваторы холинестераз. Такие вещи есть в укладке каждого солдата, они распространены. ВЗГЛЯД: Звучало мнение, что Скрипалю и его дочери сразу ввели противоядие — антидот. Что это за антидот?

И. Д. : Все происходящее смахивает на работу плохого режиссера в театре. Организованно это топорно. Самое главное вот в чем. Чтобы британские специалисты с полной уверенностью могли установить, что этот газ именно «Новичок», а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Чтобы доказать, что это то самое соединение, его нужно сравнить с соответствующим стандартом. Если они говорят, что это газ «Новичок», то у них априори есть стандарт этого вещества. Значит, есть коллекция и формула. Это самый важный момент во всей этой истории. Иначе говоря — если Британия так твердо уверена, что это газ «Новичок», то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить. Обратим внимание, что профессионального сертификата анализов о том, что это именно газ «Новичок», в открытых источниках нет. Поэтому для меня как специалиста по органической химии, во всей этой череде обвинений не видно доказательств того, что это именно газ «Новичок». ВЗГЛЯД: Насколько убедительной для вас как для химика и биолога в целом выглядит британская версия?