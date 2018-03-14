Пьяная хамка напала на фельдшера скорой в Сочи 

Инцидент произошёл в Сочи. Конфликт между нетрезвой пациенткой и фельдшером скорой помощи запечатлела камера видеонаблюдения в приёмной медицинского учреждения. Девушка пыталась что-то доказать врачу и явно намеревалась спровоцировать конфликт. Поняв, что путём оскорблений ей это не удастся, она перешла к рукоприкладству. Пациентка сначала ткнула медику бумагами в лицо, а затем ударила несколько раз по голове Фельдшер сохраняла спокойствие и пыталась утихомирить дебоширку. В конце концов пьяную хулиганку увёл мужчина, вероятно, её спутник.