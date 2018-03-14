Создатель «Новичка» почувствовал себя виноватым

Создатель «Новичка» хотел бы извиниться перед Скрипалем, пишут СМИ

Химик Вил Мирзаянов, который считается одним из создателей боевого отравляющего вещества "Новичок", заявил, что хотел бы извиниться перед экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем за свое участие в его разработке, пишет портал Daily Beast.

"Я бы сказал ему, что я очень сожалею, что я участвовал в разработке этого оружия", — заявил Мирзаянов порталу. По его словам, "никто из ученых не предполагал, что он будет использован в террористических целях". "Мы были убеждены в то время, что мы разрабатываем это оружие и проводим испытания других для защиты станы и для обороны", — добавил химик. Мирзаянов — специалист в области химического оружия, более 20 лет назад эмигрировавший в США. Он является единственным специалистом, опубликовавшим в своей книге формулы прекурсоров "Новичка". По данным западных СМИ, Мирзаянов, вероятно, является одним из его создателей.

Ранее Мирзаянов говорил, что Скрипаль и его дочь Юлия вряд ли смогут восстановиться после отравления, даже если выживут. По его словам, "Новичок" в десять раз более сильнодействующий, чем любой другой известный нервно-паралитический агент, последствия его воздействия практически необратимы, контакт с этим веществом вызывает тошноту и конвульсии, в то время как центральная нервная система прекращает работать. Мирзаянов отмечал, что воздействию "Новичка" в Солсбери могло подвергнуться гораздо больше людей, чем известно в настоящее время. По его мнению, вероятнее всего, в Великобританию были завезены два компонента "Новичка", из которых впоследствии изготовили смертоносный аэрозоль.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", и что к отравлению "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство.

Мэй заявила, что до среды ожидает ответа Москвы на обвинения. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила в среду в парламенте перечень мер, направленных против РФ.

Осужденный за госизмену Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.