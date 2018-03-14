Во Флориде экстренно сел легкомоторный самолет

Во Флориде легкомоторный самолет экстренно сел в центре города

Легкомоторный самолет с двумя людьми на борту совершил экстренную посадку на бульваре в центре города Киссимми в американском штате Флорида, сообщает радиостанция WDBO.

Инцидент произошел во второй половине дня во вторник. Самолет вылетел из местного аэропорта, но был вынужден совершить экстренную посадку практически сразу после взлета, точные причины пока не установлены.