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Во Флориде экстренно сел легкомоторный самолет
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Во Флориде легкомоторный самолет экстренно сел в центре города 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: Reuters
Легкомоторный самолет с двумя людьми на борту совершил экстренную посадку на бульваре в центре города Киссимми в американском штате Флорида, сообщает радиостанция WDBO.
Инцидент произошел во второй половине дня во вторник. Самолет вылетел из местного аэропорта, но был вынужден совершить экстренную посадку практически сразу после взлета, точные причины пока не установлены.
В результате инцидента никто не пострадал. Временно было перекрыто движение по бульвару.
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