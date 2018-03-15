На пожаре в Рыбновском районе погиб 82-летний пенсионер 

Утром 14 марта в МЧС поступила информация о пожаре в селе Костино Рыбновского района, сообщает пресс-служба Главного управлени. В результате возгорания уничтожен жилой многоквартирный кирпичный дом. На пожаре погиб 82-летний пенсионер.
Боролись с огнем десять человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.
Кроме того, по факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего.