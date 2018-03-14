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В Армавире грузовой поезд сбил мужчину
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В Армавире грузовой поезд сбил мужчину 

Новая Кубань 14 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 14 марта — Новая Кубань. Инцидент произошел сегодня утром на 1656 километре перегона «Кара-Джалга — Армавир-Туапсинский», сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Грузовой поезд сбил мужчину, однако пешеходу удалось выжить, он был госпитализирован. По словам медиков, состояние пострадавшего стабильное. Его личность уже установлена, это 47-летний местный житель.
По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Обстоятельства инцидента уточняются.
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