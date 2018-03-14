В Армавире грузовой поезд сбил мужчину

Краснодар . 14 марта — Новая Кубань. Инцидент произошел сегодня утром на 1656 километре перегона «Кара-Джалга — Армавир-Туапсинский», сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Грузовой поезд сбил мужчину, однако пешеходу удалось выжить, он был госпитализирован. По словам медиков, состояние пострадавшего стабильное. Его личность уже установлена, это 47-летний местный житель.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Обстоятельства инцидента уточняются.