Электрошокером обработали клиента в «Пятерочке»

Конфликт возник между сотрудниками столичного магазина и покупателем. Мужчина уже вышел из торгового зала, когда к нему подошёл охранник и потребовал вернуть товар. Не исключено, что покупатель не заплатил за то, что вынес из магазина, однако возвращать покупки он отказался и попытался уйти. Охранник схватил его, но настойчивый мужчина оттолкнул сотрудника магазина. Тот в отместку сделал то же самое. Помочь охраннику вознамерились продавщицы, одна из которых накинулась на покупателя с нецензурной бранью, после чего другой охранник применил электрошокер.