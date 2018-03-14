Учитель скормил щенка черепахе на глазах учеников

Учитель биологии скормил щенка черепахе на глазах у школьников

США учитель биологии на дополнительных занятиях накормил черепаху щенком. Об этом сообщает издание The Mirror.

Роберт Крослэнд (Robert Crosland) преподает в средней школе штата Айдахо, там учатся подростки от 12 до 16 лет. После уроков он проводил дополнительные занятия для детей, на которых и скормил черепахе щенка. По словам родителей, собака родилась с мутациями и «в любом случае вскоре бы умерла». Отмечалось, что раньше он также кормил змей морскими свинками.

«Разрешать детям смотреть на то, как невинный маленький щенок кричит, пока его поедает другое животное — это ненормально и жестоко», — отметила зоозащитница Джил Парриш (Jill Parrish). Активисты за права животных выступили резко против методов обучения Кросслэнда.

Тем не менее, у учителя нашлись и защитники в лице выпускников и родителей школьников. Бывшие ученики отметили, что Кроосслэнд продемонстрировал «цикличность жизни». Один из них назвал его «классным учителем, который интересно преподавал и держал у себя черепах, змей и другие крутые штуки». Родители же охарактеризовали Кросслэнда как «лучшего учителя биологии».

Администратор школы отметил, что случившееся «не было частью школьного мероприятия и является прискорбным обстоятельством, в которое были вовлечены несколько биологических видов». Полиция заявила, что расследует инцидент, учителя временно отстранили от работы.