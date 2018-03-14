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Учитель скормил щенка черепахе на глазах учеников
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Учитель биологии скормил щенка черепахе на глазах у школьников 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Preston School District
В США учитель биологии на дополнительных занятиях накормил черепаху щенком. Об этом сообщает издание The Mirror.
Роберт Крослэнд (Robert Crosland) преподает в средней школе штата Айдахо, там учатся подростки от 12 до 16 лет. После уроков он проводил дополнительные занятия для детей, на которых и скормил черепахе щенка. По словам родителей, собака родилась с мутациями и «в любом случае вскоре бы умерла». Отмечалось, что раньше он также кормил змей морскими свинками.
Активисты за права животных выступили резко против методов обучения Кросслэнда.
«Разрешать детям смотреть на то, как невинный маленький щенок кричит, пока его поедает другое животное — это ненормально и жестоко», — отметила зоозащитница Джил Парриш (Jill Parrish).
Тем не менее, у учителя нашлись и защитники в лице выпускников и родителей школьников. Бывшие ученики отметили, что Кроосслэнд продемонстрировал «цикличность жизни». Один из них назвал его «классным учителем, который интересно преподавал и держал у себя черепах, змей и другие крутые штуки». Родители же охарактеризовали Кросслэнда как «лучшего учителя биологии».
Администратор школы отметил, что случившееся «не было частью школьного мероприятия и является прискорбным обстоятельством, в которое были вовлечены несколько биологических видов». Полиция заявила, что расследует инцидент, учителя временно отстранили от работы.
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