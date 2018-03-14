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Суд рассмотрит иск Кашпировского к Первому каналу
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Кашпировский подал в суд на Первый канал за коллаж с котом 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Останкинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Анатолия Кашпировского к Первому каналу, который показал в юмористическом шоу "Вечерний Ургант" коллаж из его фотографии и изображения кота, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Коллаж был использован в сюжете о "коте-экстрасенсе" из Благовещенска.
"Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации будет рассмотрен в закрытом режиме", — решила судья Альбина Хуснетдинова.
Как пояснил журналистам представитель ответчика, Кашпировский требует компенсацию в 500 тысяч рублей и опровержения.
"В том числе, он просит опровергнуть фразу, что чудо-питомец видит привидений", — сказал юрист.
По его словам, основные претензии истца связаны с тем, что в сюжете его назвали экстрасенсом, хотя тот настаивает, что он психотерапевт.
Исковые требования на Первом канале не признают.
"Мы не сообщали никаких утверждений и фактов. Давайте оспаривать все шутки, которые прозвучали", — добавил юрист.
Из-за болезни представителя Кашпировского заседание перенесли на середину апреля.
Кашпировский стал широко известен в Советском Союзе благодаря телевидению, на котором он вел передачу "Сеансы здоровья". Во время нескольких телемостов он внушал пациентам во время хирургических операций, что они не испытывают боли. Однако многие ученые и врачи считали, что сеансы психотерапевта вредят здоровью людей, особенно со слабой психикой.
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