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На экс-мэра Чебоксар завели два новых уголовных дела
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На экс-мэра Чебоксар завели два новых уголовных дела о растрате 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Следователи завели два новых уголовных дела о растрате в отношении экс-мэра Чебоксар Ирины Клементьевой, находящейся под домашним арестом, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в отношении Клементьевой было возбуждено восемь уголовных дел. Совокупный ущерб от ее действий превысил 14,5 миллиона рублей.
"Возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Растрата", — говорится в сообщении.
По версии следствия, с января 2012 по май 2017 года Клементьева фиктивно трудоустроила в ОАО "СК "Чувашия-Мед" и обеспечивала выплату зарплаты 13 лицам, фактически работавшим в коммерческой организации, собственником которой является её супруг. В результате ОАО "СК "Чувашия-Мед" причинен ущерб на общую сумму свыше 6,5 миллиона рублей.
Кроме того, в 2012 году она за счет средств возглавляемого АО незаконно финансировала ту же коммерческую организацию для приобретения медоборудования, не предназначенного для предупреждения наступления страховых событий, связанных с внезапным ухудшением состояния здоровья застрахованного лица. ОАО "СК "Чувашия-Мед" причинен ущерб на общую сумму свыше 480 тысяч рублей.
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