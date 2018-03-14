Собака умерла на багажной полке по вине стюардессы

Собака умерла после требования стюардессы поместить ее на багажную полку

Собака, которая летела вместе с хозяином рейсом United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк , умерла на багажной полке. Поместить ее туда потребовала бортпроводница, сообщает NBC News.

«Это трагическое событие, которое не должно было произойти», — подчеркнули в United Airlines. Авиакомпания заявила, что берет ответственность за случившееся на себя, отмечая, что животных нельзя перевозить в отделении для ручной клади.

Пассажиры рассказали, что слышали лай собаки во время полета и не знали о ее смерти, пока самолет не приземлился в аэропорту.

В United Airlines пообещали расследовать инцидент и наказать стюардессу.

Как добавляет издание, в 2017 году американские перевозчики сообщили о 24 случаях смертей или травм животных на борту самолетов, 18 из них были связаны с United Airlines. В авиакомпании заявляют, что некоторые из них умерли по естественным причинам, а другие поцарапались о стенки своих переносок.