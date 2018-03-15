Задержан отчим убитой в Сочи девочки

СК сообщил о задержании отчима убитой в Сочи девочки

Следователи задержали 28-летнего отчима девочки, тело которой было обнаружено в Адлерском районе Сочи . Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

«В рамках проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний гражданин Республики Азербайджан, который сожительствовал с матерью ребенка», — заявили в СК.

В ведомстве отметили, что в ходе допроса мужчина дал признательные показания и рассказал об убийстве.

«Со слов подозреваемого, вечером ребёнок стал плохо себя вести и капризничать, в связи с чем он несколько раз ударил её в область груди и уложил спать», — рассказали в ведомстве. По данным СК, задержанный проживал вместе с женщиной и двумя её детьми. 12 марта он находился с девочкой дома, пока её мать была в лечебном учреждении.

Утром мужчина обнаружил девочку мёртвой, после чего он в сумке вынес её из дома и оставил в гористой местности на берегу реки, засыпав камнями.

Отмечается, что отчим сообщил соседям о том, что девочка якобы пропала и стал осуществлять её поиски. После этого он перестал выходить на связь. Его обнаружили в одном из хостелов Адлерского района.

Ранее поисковики подтвердили гибель пропавшей в Сочи 5-летней девочки.