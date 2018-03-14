Вагон с углем сошел с рельсов в Башкирии

О сходе одной колесной пары вагона сообщили в МЧС в 05:15 по московскому времени. ЧП с грузовым поездом произошло на однопутном перегоне 1449 километра Куйбышевской железной дороги

В результате инцидента никто не пострадал, сам вагон не опрокинулся, уголь не рассыпался.

На месте работают четыре единицы техники и 17 спасателей.