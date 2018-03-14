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Вагон с углем сошел с рельсов в Башкирии
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Вагон с углем сошел с рельсов в Башкирии 

360tv.ru 14 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Вагон с углем сошел с рельсов в Чишминском районе Республики Башкортостан рано утром в среду, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. На место прибыли экстренные службы.
О сходе одной колесной пары вагона сообщили в МЧС в 05:15 по московскому времени. ЧП с грузовым поездом произошло на однопутном перегоне 1449 километра Куйбышевской железной дороги.
В результате инцидента никто не пострадал, сам вагон не опрокинулся, уголь не рассыпался.
На месте работают четыре единицы техники и 17 спасателей.
Накануне под Красноярском шесть пассажирских поездов задержались на Транссибирской магистрали после схода грузовых вагонов с углем.
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