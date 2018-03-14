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Поезда на Ярославском направлении идут с задержками
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Поезда на Ярославском направлении идут с задержками из-за аварии в Москве 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Движение поездов на Ярославском направлении железной дороги осуществляется с задержками из-за аварии районе платформы Маленковская в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ОАО "Центральная ППК").
"Движение пригородных поездов на Ярославском направлении осуществляется с задержками в связи с ДТП на перегоне Яуза — Маленковская", — сообщил источник.
По его словам, электропоезда в направлении "на Москву" будут следовать без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза до устранения последствий ДТП. Для проезда пассажиров организован компенсационный маршрут автобуса от станции Лосиноостровская до платформы Яуза с остановкой у платформы Северянин.
Актуальная информация об изменениях в графике движения размещается на официальном сайте central-ppk.ru, в официальных аккаунтах ЦППК в Twitter и Telegram, а также в мобильном приложении "Расписание электричек".
Ранее сообщалось о столкновении электрички с экскаватором в районе платформы Маленковская в Москве. Пострадал водитель строительной техники, о пострадавших пассажирах электропоезда данных не поступало.
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