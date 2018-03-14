Ещё
Многодетная мать умерла в сугробе из-за ссоры с мужем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать троих детей умерла в сугробе из-за ссоры с мужем 

Дни.ру 14 марта 2018
Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Пьяную саратовчанку отказался встретить муж. В результате мать троих детей погибла по пути домой.
Дама отправилась отмечать с подругами Международный женский день. Поздно вечером, уже изрядно выпив, барышня позвонила домой своему супругу и попросила встретить ее. Обиженный муж отчитал ее за пьянство и забирать наотрез отказался. Жительнице Саратова пришлось самостоятельно добираться домой. Она вызвала такси, которое доставило ее к подъезду.
Проснувшись утром мужчина увидел огромное количество пропущенных вызовов от жены. Самой супруги дома не было. Он несколько раз позвонил ей, но та не ответила. Спустя какое-то время полиция обнаружила тело женщины недалеко от дома в сугробе. Судя по всему, выйдя из такси, она упала. Рядом никого не оказалось, и саратовчанка замерзла насмерть, сообщает Eg.Ru.
Добавим, что недавно Dni.Ru уже освещали похожий случай. Он также произошел в Саратове. Насмерть замерзли двое мужчин. Согласно имеющейся информации, группа друзей отмечала День рождения на природе. После того, как они вернулись домой, обнаружили, что не хватает двоих мужчин 37 и 34. Позже их бездыханные тела нашли в снегу.
В одном из столичных детских садов погибла трехлетняя воспитанница. По некоторым данным, ребенка забыли забрать с прогулки. Дети вышли на улицу в 09:00 мск, а вскоре вернулись в группу и отправились завтракать. Спустя какое-то время воспитательница обратила внимание, что одного малыша не хватает. Она вместе с нянечкой бросилась на поиски. Найти девочку удалось в 11:45 мск. Ребенок лежал на снегу за большим сугробом и не дышал. Малышка замерзла насмерть. По версии руководства детского сада, девчушке стало плохо на прогулке.
Дни.ру: последние новости
Стюардесса выпала из самолета и умерла Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео Россиянка лишилась шикарной внешности и здоровья после ДТП
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе12
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури30
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе213
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской194
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию158
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение