Многодетная мать умерла в сугробе из-за ссоры с мужем

Мать троих детей умерла в сугробе из-за ссоры с мужем

Пьяную саратовчанку отказался встретить муж. В результате мать троих детей погибла по пути домой.

Дама отправилась отмечать с подругами Международный женский день. Поздно вечером, уже изрядно выпив, барышня позвонила домой своему супругу и попросила встретить ее. Обиженный муж отчитал ее за пьянство и забирать наотрез отказался. Жительнице Саратова пришлось самостоятельно добираться домой. Она вызвала такси, которое доставило ее к подъезду.

Проснувшись утром мужчина увидел огромное количество пропущенных вызовов от жены. Самой супруги дома не было. Он несколько раз позвонил ей, но та не ответила. Спустя какое-то время полиция обнаружила тело женщины недалеко от дома в сугробе. Судя по всему, выйдя из такси, она упала. Рядом никого не оказалось, и саратовчанка замерзла насмерть, сообщает Eg.Ru

Добавим, что недавно Dni.Ru уже освещали похожий случай. Он также произошел в Саратове. Насмерть замерзли двое мужчин. Согласно имеющейся информации, группа друзей отмечала День рождения на природе. После того, как они вернулись домой, обнаружили, что не хватает двоих мужчин 37 и 34. Позже их бездыханные тела нашли в снегу.

В одном из столичных детских садов погибла трехлетняя воспитанница. По некоторым данным, ребенка забыли забрать с прогулки. Дети вышли на улицу в 09:00 мск, а вскоре вернулись в группу и отправились завтракать. Спустя какое-то время воспитательница обратила внимание, что одного малыша не хватает. Она вместе с нянечкой бросилась на поиски. Найти девочку удалось в 11:45 мск. Ребенок лежал на снегу за большим сугробом и не дышал. Малышка замерзла насмерть. По версии руководства детского сада, девчушке стало плохо на прогулке.