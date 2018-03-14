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Красавица лишилась зрения и памяти после ДТП
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Россиянка с модельной внешностью лишилась красоты, зрения и памяти после ДТП 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: The Siberian Times
Жительница Новосибирска Мария Лебедева лишилась зрения и памяти после автомобильной аварии, а ее внешность изменилась до неузнаваемости. 23-летняя выпускница Сибирского университета водного транспорта, которую называли самой красивой студенткой вуза, обратилась к общественности за помощью, передает The Siberian Times.
ДТП произошло 20 августа 2016 года. Мария опоздала на встречу со своим молодым человеком на полчаса, из-за чего тот сильно рассердился. Когда девушка села к нему в машину, они начали ругаться. Во время поездки Андрей не заметил красный сигнал светофора и врезался во внедорожник. Пострадала только Мария, которая ехала на заднем сиденье. Ее молодого человека и его приятеля спасли подушки безопасности.
Девушка получила травмы головного мозга и таза и десять дней провела в коме. Из-за случившегося она забыла два года жизни — 2016 и 2015.
Родители Лебедевой подали на Андрея в суд и потребовали взыскать с него миллион рублей для покрытия расходов на медицинское обслуживание. Кроме того, Мария получает ежемесячное пособие в размере 12 тысяч рублей. Девушку лечили в пяти различных клиниках с переменным успехом. Отец и мать поясняют, что нуждаются в финансовой помощи, так как дочь сейчас получает экспериментальное лечение — врачи пытаются вернуть ей зрение. Кроме того, у девушки проблемы с позвоночником, ей трудно ходить и сидеть.
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