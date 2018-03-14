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В США фирму наказали за «откаты» россиянину
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В США платившая «откаты» российскому бизнесмену фирма заплатит штраф 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Фирма Transport Logistics, обвиняемая в "откатах" по урановым сделкам совместно с осужденным в США россиянином Вадимом Микериным, заплатит штраф в 2 миллиона долларов, говорится в документах суда.
Согласно материалам дела, фирму обвиняли в выплате Микерину, руководителю дочки "Росатома", более чем 1,7 миллиона долларов за получение выгодных контрактов на переработку оружейного урана. Деньги шли через подставные компании на Кипре, в Литве и Швейцарии, заявляло обвинение.
И. о. помощника генпрокурора США Джон Кронан заявил в этой связи, что подкуп иностранных официальных лиц "искажает структуру рынков и подрывает демократические институты".
Микерин был осужден в США в декабре 2015 года на четыре года тюрьмы по обвинению во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе "мегатонны в мегаватты" (ВОУ-НОУ) и использовался как сырье для американских АЭС. Бывший глава аффилированной с Росатомом структуры Микерин признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.
В 2017 году информатор, сотрудничающий с властями по делу Микерина, заявил, что у него есть свидетельства в пользу того, что в деле была замешана администрация Барака Обамы, которая предположительно была связана с российскими официальными лицами. Сотрудники предыдущей администрации это отрицают.
В связи с данным делом были выдвинуты новые обвинения в январе. Один из контрагентов Микерина Марк Ламберт был обвинен по 11 пунктам в мошенничестве и нарушении закона, который запрещает американским гражданам подкупать иностранные официальные лица в надежде выиграть контракты.
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