В США фирму наказали за «откаты» россиянину

В США платившая «откаты» российскому бизнесмену фирма заплатит штраф

Фирма Transport Logistics, обвиняемая в "откатах" по урановым сделкам совместно с осужденным в США россиянином Вадимом Микериным, заплатит штраф в 2 миллиона долларов, говорится в документах суда.

Согласно материалам дела, фирму обвиняли в выплате Микерину, руководителю дочки "Росатома" , более чем 1,7 миллиона долларов за получение выгодных контрактов на переработку оружейного урана. Деньги шли через подставные компании на Кипре , в Литве Швейцарии , заявляло обвинение.

И. о. помощника генпрокурора США Джон Кронан заявил в этой связи, что подкуп иностранных официальных лиц "искажает структуру рынков и подрывает демократические институты".

Микерин был осужден в США в декабре 2015 года на четыре года тюрьмы по обвинению во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе "мегатонны в мегаватты" (ВОУ-НОУ) и использовался как сырье для американских АЭС. Бывший глава аффилированной с Росатомом структуры Микерин признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.

В 2017 году информатор, сотрудничающий с властями по делу Микерина, заявил, что у него есть свидетельства в пользу того, что в деле была замешана администрация Барака Обамы , которая предположительно была связана с российскими официальными лицами. Сотрудники предыдущей администрации это отрицают.