Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля

В деле отравления Скрипаля появились неожиданные подробности

Городок Солсбери, где жил Скрипаль, находится в 13 км от крупнейшей в Западной Европе лаборатории по производству биологического и химического оружия «Портон Даун».

17 лет назад в том же Солсбери при загадочных обстоятельствах погиб другой российский перебежчик — биолог Владимир Пасечник.

Версию издания The Telegraph о том, что отравляющее вещество попало в Великобританию в чемодане дочери разведчика Юлии Скрипаль, Никулин назвал несостоятельной.

«Если бы кто-то попытался такую операцию провернуть, это был бы крупнейший теракт в истории — сотни трупов. Затронуло бы всех, кто был рядом — пассажиров самолета, посетителей аэропорта», — считает эксперт.

Предположение, озвученное химиком Вилом Мирзаяновым, считающимся одним из создателей «Новичка», о том, что вещество можно было перевезти по частям, а затем смешать, Никулин также назвал неправдоподобным.

«Для того чтобы смешать компоненты бинарного химического оружия, организаторам покушения нужна была своя лаборатория в Лондоне, скафандры, специальное оборудование. Сделать это в полевых условиях нереально. И тем более нельзя себе представить, чтобы смешивание компонентов произошло самопроизвольно, во время вручения какого-то подарка Сергею Скрипалю», — сказал он.

Кроме того, эксперт убежден, что Россия не была единственной страной, владеющей рецептурой создания нервно-паралитического вещества, отравившего Скрипаля.

«Завод в Узбекистане, где производилось советское химическое оружие, утилизировали представители инженерного корпуса США. Разумеется, они вывезли оттуда все, что представляло интерес: оборудование, материалы, образцы отравляющих веществ, технические регламенты», — заявил Никулин.

По мнению Никулина, вещество могло быть произведено в Великобритании и вовсе не являться советским «Новичком», иначе британцам нет смысла скрывать от России его образцы.