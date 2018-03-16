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Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
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В деле отравления Скрипаля появились неожиданные подробности 

Рамблер 6 часов назад
Фото: AFP
Отравленный в Великобритании экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль мог заниматься контрабандой химического оружия. Такую версию выдвинул бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин, сообщает «Комсомольская правда».
>> СК возбудил дела об отравлении дочери Скрипаля
Городок Солсбери, где жил Скрипаль, находится в 13 км от крупнейшей в Западной Европе лаборатории по производству биологического и химического оружия «Портон Даун».
17 лет назад в том же Солсбери при загадочных обстоятельствах погиб другой российский перебежчик — биолог Владимир Пасечник.
Версию издания The Telegraph о том, что отравляющее вещество попало в Великобританию в чемодане дочери разведчика Юлии Скрипаль, Никулин назвал несостоятельной.
«Если бы кто-то попытался такую операцию провернуть, это был бы крупнейший теракт в истории — сотни трупов. Затронуло бы всех, кто был рядом — пассажиров самолета, посетителей аэропорта», — считает эксперт.
Предположение, озвученное химиком Вилом Мирзаяновым, считающимся одним из создателей «Новичка», о том, что вещество можно было перевезти по частям, а затем смешать, Никулин также назвал неправдоподобным.
«Для того чтобы смешать компоненты бинарного химического оружия, организаторам покушения нужна была своя лаборатория в Лондоне, скафандры, специальное оборудование. Сделать это в полевых условиях нереально. И тем более нельзя себе представить, чтобы смешивание компонентов произошло самопроизвольно, во время вручения какого-то подарка Сергею Скрипалю», — сказал он.
Кроме того, эксперт убежден, что Россия не была единственной страной, владеющей рецептурой создания нервно-паралитического вещества, отравившего Скрипаля.
«Завод в Узбекистане, где производилось советское химическое оружие, утилизировали представители инженерного корпуса США. Разумеется, они вывезли оттуда все, что представляло интерес: оборудование, материалы, образцы отравляющих веществ, технические регламенты», — заявил Никулин.
По мнению Никулина, вещество могло быть произведено в Великобритании и вовсе не являться советским «Новичком», иначе британцам нет смысла скрывать от России его образцы.
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