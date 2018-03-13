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Британия сочла смерть Глушкова необъяснимой
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Британская полиция назвала смерть соратника Березовского Николая Глушкова необъяснимой 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: ТАСС
Британская полиция назвала смерть соратника Березовского Николая Глушкова в Лондоне необъяснимой.
Расследованием смерти соратника Березовского Николая Глушкова в Лондоне, произошедшей 12 марта, занимается контртеррористический отдел полиции, учитывая связи погибшего. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в Скотленд-Ярде в ответ на запрос об информации о смерти предпринимателя.
"На данном этапе контртеррористический отдел столичной полиции возглавляет расследование из-за мер предосторожности, учитывая связи, которые, как считается, были у этого человека", — сообщили в полиции, которая по традиции не называет имен погибших или пострадавших людей.
В полиции подчеркнули, что смерть, имевшая место 12 марта в 22:46 (01:46 мск вторника), оценивается как необъяснимая.
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