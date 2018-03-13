Британия сочла смерть Глушкова необъяснимой

"На данном этапе контртеррористический отдел столичной полиции возглавляет расследование из-за мер предосторожности, учитывая связи, которые, как считается, были у этого человека", — сообщили в полиции, которая по традиции не называет имен погибших или пострадавших людей.

Расследованием смерти соратника Березовского Николая Глушкова в Лондоне, произошедшей 12 марта, занимается контртеррористический отдел полиции, учитывая связи погибшего. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в Скотленд-Ярде в ответ на запрос об информации о смерти предпринимателя.