Жаловавшегося на пытки россиянина нашли повешенным в СИЗО

Калининградец Александр Закамский накануне своей смерти сообщил судье Центрального районного суда, что задержавшие его силовики применяли пытки и выбивали из него признательные показания. На следующий день 26-летнего мужчину нашли повешенным на разорванной простыне в следственном изоляторе , пишет «Новый Калининград».

В разговоре с изданием жена погибшего Елизавета сообщила, что не верит в самоубийство супруга. По ее мнению, Александра убили за рассказ о пытках.

«Все, кто знает о СИЗО, говорят, что там невозможно покончить жизнь самоубийством. И он бы не сделал это в мой день рождения, 8 марта. Не мог еще и потому, что у него больная раком мать. Он ей все время помогал и никогда бы ее не оставил», — добавила она.

«Как я понял, в гараже что-то нашли, и мне говорили: "Признавайся, откуда взял наркоту". Я не понимал, о чем идет речь, пытался с этими людьми поговорить, однако меня не слушали и продолжали избивать. Меня избивали дубинками, ногами, руками и электрошокером, заставляли приседать, ставили на растяжку, а также били по пяткам и угрожали отрезать палец на ноге», — говорится в протоколе допроса. Закамского задержали 4 марта по подозрению в хранении наркотиков. По информации «Нового Калининграда», мужчина рассказывал следователю, как после задержания люди, представившиеся сотрудниками ФСБ , привезли его с друзьями в гараж, который он арендовал у знакомого, и стали «выбивать» признания. По словам калининградца, его завели внутрь помещения, полностью раздели, надели на голову пакет и обмотали тряпкам. В это время его знакомых били снаружи.

Закамский утверждал, что пытки длились два-три часа. В последствии силовики заявили, что нашли в его кармане 600 граммов амфетамина.

На следующий день мужчина встретился со своим адвокатом Ростиславом Куликовым, который заметил на теле мужчины следы избиений. Закамский сообщил ему, что после гаража его повезли в наркологический диспансер, где заставили сказать врачу, что травмы у него от падения с лестницы.

«Чтобы получить такие травмы, надо, наверное, с лестницы несколько раз упасть», — отметил защитник.