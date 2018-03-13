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В Подмосковье произошел хлопок газа в котельной
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В Подмосковье произошел хлопок газа в котельной 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: Fotolia / Photographee.eu
Хлопок газа произошел во вторник в котельной в подмосковном Орехово-Зуево, пострадала женщина, сообщает региональное управление СК РФ.
"Около 10 часов в центре города Орехово-Зуево в помещении котельной ГУПМО "Орехово-Зуевские теплосети" произошел хлопок газа внутри котла… При обрушении кирпичной кладки повреждения получила оператор котельной. Женщина была госпитализирована в местную больницу", — говорится в релизе.
По данным следователей, в результате инцидента оказалась повреждена кирпичная оболочка котла, но возгорания не произошло. По факту произошедшего организована проверка.
"Место происшествия осмотрено следователями. В ближайшее время будет опрошено руководство и второй оператор котельной. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечает ГСУСК.
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