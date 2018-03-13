Ещё
Астраханского предпринимателя осудили за гибель детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астраханского предпринимателя осудили за гибель троих детей 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Суд в Астраханской области приговорил к двум годам условного лишения свободы местного предпринимателя, признав его виновным в гибели троих детей в песчаном карьере из-за обвала грунта, говорится в сообщении регионального управления СК РФ.
"Собранные следственными органами… доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении индивидуального предпринимателя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Приговором суда индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с выплатой семьям погибших по одному миллиону рублей", — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что 6 сентября 2015 года трое ребят в возрасте 12, 13 и 14 лет при помощи подручных средств сделали подкоп в породе на территории песчаного карьера, расположенного в селе Икряное Астраханской области. В тот же день произошел обвал породы, в результате подростков завалило грунтом. Вечером родители несовершеннолетних обнаружили данный обвал, а в ходе раскопок — тела детей.
По версии следствия, с марта по июль 2014 года индивидуальный предприниматель незаконно производил на территории вышеуказанного села работы по добыче грунта для последующей транспортировки к объекту строительства, в связи с чем на месте разработки грунта образовались вертикальные откосы высотой не менее девяти метров, которые потом обвалились на игравших детей.
РИА Новости: последние новости
Мнение: призывы Киева к Западу "ответить на дело Скрипаля" выглядят комично В ФРГ прогремел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов Скотланд-Ярд заявил, что Глушков умер от удушения
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури30
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе217
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию172
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской197
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение