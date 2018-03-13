Астраханского предпринимателя осудили за гибель детей

Астраханского предпринимателя осудили за гибель троих детей

"Собранные следственными органами… доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении индивидуального предпринимателя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Приговором суда индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с выплатой семьям погибших по одному миллиону рублей", — говорится в сообщении. Суд в Астраханской области приговорил к двум годам условного лишения свободы местного предпринимателя, признав его виновным в гибели троих детей в песчаном карьере из-за обвала грунта, говорится в сообщении регионального управления СК РФ

Следствием и судом установлено, что 6 сентября 2015 года трое ребят в возрасте 12, 13 и 14 лет при помощи подручных средств сделали подкоп в породе на территории песчаного карьера, расположенного в селе Икряное Астраханской области. В тот же день произошел обвал породы, в результате подростков завалило грунтом. Вечером родители несовершеннолетних обнаружили данный обвал, а в ходе раскопок — тела детей.

По версии следствия, с марта по июль 2014 года индивидуальный предприниматель незаконно производил на территории вышеуказанного села работы по добыче грунта для последующей транспортировки к объекту строительства, в связи с чем на месте разработки грунта образовались вертикальные откосы высотой не менее девяти метров, которые потом обвалились на игравших детей.