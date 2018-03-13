Геодезический знак убил жителя Ямала, пытавшегося срубить его на дрова

"В процессе рубки конструкция сооружения обрушилась на одного из мужчин. От полученных телесных повреждений мужчина 1946 года рождения скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении СУСК. По предварительным данным следствия, два жителя ямальской тундры утром в понедельник, обнаружив в районе реки Мессо-Яха деревянный геодезический знак, решили срубить его на дрова.

По информации ведомства, уже проведен тщательный осмотр места происшествия, был опрошен свидетель, кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. Следователи также поручили полицейским выяснить, кто является собственником пострадавшего от рук вырубщиков геодезического объекта.