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Геодезический знак убил жителя Ямала
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Геодезический знак убил жителя Ямала, пытавшегося срубить его на дрова 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: CC0 / kaboompics /
Геодезический знак рухнул на пожилого жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, пока тот пытался срубить его на дрова, мужчина скончался на месте, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.
По предварительным данным следствия, два жителя ямальской тундры утром в понедельник, обнаружив в районе реки Мессо-Яха деревянный геодезический знак, решили срубить его на дрова.
"В процессе рубки конструкция сооружения обрушилась на одного из мужчин. От полученных телесных повреждений мужчина 1946 года рождения скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении СУСК.
По информации ведомства, уже проведен тщательный осмотр места происшествия, был опрошен свидетель, кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. Следователи также поручили полицейским выяснить, кто является собственником пострадавшего от рук вырубщиков геодезического объекта.
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