Ревнивец убил соперника в ТЦ Сургута 

Видеокамера в сургутском торговом центре зафиксировала драматический инцидент. Двое мужчин повздорили. Один из них попытался убежать, маневрируя среди витрин, но другой настиг его и нанёс несколько ножевых ранений. От полученных ран 25-летний пострадавший скончался в больнице. Позднее стало известно, что мужчины были знакомы. По сообщениям местных СМИ, конфликт произошёл на почве ревности. Убивший приятеля мужчина после совершённого преступления скрылся, но потом явился в правоохранительные органы и дал признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Убийце грозит до 15 лет заключения.