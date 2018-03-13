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Житель Петербурга избил знакомого из-за котенка
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Житель Петербурга избил знакомого за отказ отдать ему котенка 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: Fotolia / Artifirsov
Житель Петербурга избил своего знакомого за отказ передать ему котенка, после чего стал фигурантом уголовного дела о разбое, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
"Обвиняемый в ноябре 2017 года, находясь в квартире одного из домов по проспекту Культуры, потребовал, чтобы его знакомый передал ему пятимесячного котенка чёрно-белого окраса, на что получил отказ. После этого он напал на своего приятеля и нанес ему два удара по лицу, причинив закрытый перелом костей носа", — сказано в сообщении.
После нападения мужчина забрал котенка себе. Сейчас петербуржца обвиняют в совершении разбоя. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.
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