Житель Петербурга избил знакомого из-за котенка

Житель Петербурга избил знакомого за отказ отдать ему котенка

"Обвиняемый в ноябре 2017 года, находясь в квартире одного из домов по проспекту Культуры, потребовал, чтобы его знакомый передал ему пятимесячного котенка чёрно-белого окраса, на что получил отказ. После этого он напал на своего приятеля и нанес ему два удара по лицу, причинив закрытый перелом костей носа", — сказано в сообщении. Житель Петербурга избил своего знакомого за отказ передать ему котенка, после чего стал фигурантом уголовного дела о разбое, сообщает пресс-служба городской прокуратуры

После нападения мужчина забрал котенка себе. Сейчас петербуржца обвиняют в совершении разбоя. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.