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Дело Улюкаева передано в Мосгорсуд
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Дело Улюкаева передано в Мосгорсуд для назначения жалобы на приговор 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Замоскворецкий суд Москвы направил в Мосгорсуд уголовное дело бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии за получение взятки. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
"Материалы уголовного дела и жалобы адвокатов направлены в Мосгорсуд", — сказала она.
Как ожидается, в ближайшее время Мосгорсуд назначит дату рассмотрения апелляционных жалоб защиты на приговор экс-министру.
15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также к штрафу в 130 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина. До вступления приговора в силу бывший министр содержится в СИЗО "Матросская Тишина".
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