Жалобу на арест норвежца по делу о шпионаже отклонили

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест норвежца по делу о шпионаже

"Это рутинная стадия, но мы работаем в своем темпе. Возможно, это не последнее продление ареста в этом деле, мы посмотрим, что будет к маю. Берг настаивает на своей невиновности и намерен давать подробные показания, чтобы доказать это", — заявил Новиков. Адвокат норвежца Илья Новиков в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что это может быть не последнее продление ареста.

Адвокат норвежца Илья Новиков считает, что Берг мог быть "использован втемную". По его словам, норвежцу грозит до 20 лет лишения свободы, "но профессиональным иностранным разведчикам, каким ФСБ считает Берга, обычно дают не слишком много, и всегда учитывается возможность обмена на русского агента".

Комментарием следствия РИА Новости не располагает, поскольку дело засекречено.