Избившего женщину в центре Москвы водителя наказали

Избивший женщину в центре Москвы водитель приговорен к 6 месяцам исправительных работ

"Приговором мирового судьи судебного участка № 364 района Хамовники Руслан Вьюнов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"). Ему назначено наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев с удержанием 20% заработка", — сказала представитель суда. Мировой судебный участок столичного района Хамовники приговорил к шести месяцам исправительных работ водителя Руслана Вьюнова , обвиняемого в избиении в мае прошлого года женщины, которая вместе с детьми переходила дорогу по пешеходному переходу в центре Москвы . Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

Кроме того, суд удовлетворил частично гражданский иск потерпевшей в размере 30 тыс. рублей.

По версии следствия, 5 мая прошлого года Вьюнов на автомобиле BMW ехал по 1-му Вражскому переулку со стороны Плющихи, где на пешеходном переходе не уступил движение женщине и ее двум малолетним детям, нарушив правила дорожного движения. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины. В ответ на это водитель остановил машину, догнал женщину и не менее двух раз ударил ее в предплечье.