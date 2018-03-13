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Избившего женщину в центре Москвы водителя наказали
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Избивший женщину в центре Москвы водитель приговорен к 6 месяцам исправительных работ 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Мировой судебный участок столичного района Хамовники приговорил к шести месяцам исправительных работ водителя Руслана Вьюнова, обвиняемого в избиении в мае прошлого года женщины, которая вместе с детьми переходила дорогу по пешеходному переходу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.
"Приговором мирового судьи судебного участка № 364 района Хамовники Руслан Вьюнов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"). Ему назначено наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев с удержанием 20% заработка", — сказала представитель суда.
Кроме того, суд удовлетворил частично гражданский иск потерпевшей в размере 30 тыс. рублей.
По версии следствия, 5 мая прошлого года Вьюнов на автомобиле BMW ехал по 1-му Вражскому переулку со стороны Плющихи, где на пешеходном переходе не уступил движение женщине и ее двум малолетним детям, нарушив правила дорожного движения. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины. В ответ на это водитель остановил машину, догнал женщину и не менее двух раз ударил ее в предплечье.
Обвиняемый частично признал вину. Как выяснилось, за ним числились также многочисленные штрафы за нарушения ПДД. Уголовное дело находилось на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
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