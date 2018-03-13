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В Орехово-Зуево в котельной разрушился газовый котел
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В Орехово-Зуево в котельной разрушился газовый котел 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Два человека пострадали, по предварительным данным, в результате разрушения газового котла в котельной в подмосковном Орехово-Зуево, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"При проведении пуско-наладочных работ в котельной по адресу: Центральный бульвар, дом 5а произошло разрушение газового котла без последующего пожара", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате ЧП пострадали два сотрудника котельной, их доставляют в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
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