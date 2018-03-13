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В Оренбурге госпитализировали детей после отравления хлором
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В Оренбуржье госпитализировали двух детей после отравления парами хлора 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Два ребенка в Оренбургской области оказались в реанимации после посещения сауны, предположительно, они отравились парами хлора, сообщает следственное управление СК РФ по области.
Инцидент произошел в одной из саун оренбургского города Бугуруслан, где отдыхала компания из 12 человек, среди них были три ребенка.
"В период нахождения в помещении сауны посетители жаловались на сильный запах хлора. По возвращении домой состояние здоровья двух детей 6 и 11 лет ухудшилось. У них появились высыпания на теле, начался кашель и затруднение дыхания. Родителями было принято решение вызвать скорою медицинскую помощь, поскольку, возможно, произошло отравление во время купания в бассейне. После оказания медицинских реанимационных мероприятий детей перевели в общую палату больницы, их состояние здоровья оценивается как средней тяжести. Угрозы для жизни нет", — сообщает следствие.
Ведомство отмечает, что состояние здоровья третьего ребенка устанавливается, так как он с родителями уехал в Самарскую область.
"Специалисты отобрали пробы воды в сауне и бассейне, чтобы провести экспертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
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