В Тамбове ищут водителя, сбившего на переходе женщину

Тамбове неизвестный водитель сбил на переходе женщину и скрылся с места ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария случилась утром 14 марта в районе дома №90 на улице Рылеева. Неизвестный водитель сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». В результате ДТП женщина получила травмы и обратилась в больницу.