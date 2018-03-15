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В Тамбове ищут водителя, сбившего на переходе женщину
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В Тамбове ищут водителя, сбившего на переходе женщину 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
В Тамбове неизвестный водитель сбил на переходе женщину и скрылся с места ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария случилась утром 14 марта в районе дома №90 на улице Рылеева. Неизвестный водитель сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». В результате ДТП женщина получила травмы и обратилась в больницу.
Сотрудники отдела ГИБДД просят свидетелей и очевидцев этого ДТП откликнуться и позвонить по телефонам: 8 (4752) 51-19-54, 8-953-127-80-39, 8 (4752) 53-40-67.
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