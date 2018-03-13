В Техасе неизвестные подкинули в частные дома две бомбы

В американском городе Остин произошло два взрыва в нескольких милях друг от друга. В результате чего погиб подросток и пострадали две женщины. Об этом сообщает ABC.

По мнению следователей, взрывы могут быть связаны между собой. В настоящий момент выясняется, имеют ли они отношение к межрасовому конфликту, так как подросток и одна из пострадавших были темнокожими, а ещё одна женщина, получившая ранения — латиноамериканкой.

Отмечается, что бомбы были подброшены жертвам в виде посылок. По данным полиции, они были напрямую доставлены людям, а не через курьерскую службу или почту: их просто оставили на пороге без стука или звонка в дверь.

По данным телекомпании, ранее в городе уже фиксировались аналогичные инциденты.