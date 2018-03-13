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В Техасе неизвестные подкинули в частные дома две бомбы
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В Техасе неизвестные подкинули в частные дома две бомбы 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: Reuters
В американском городе Остин произошло два взрыва в нескольких милях друг от друга. В результате чего погиб подросток и пострадали две женщины. Об этом сообщает ABC.
По мнению следователей, взрывы могут быть связаны между собой. В настоящий момент выясняется, имеют ли они отношение к межрасовому конфликту, так как подросток и одна из пострадавших были темнокожими, а ещё одна женщина, получившая ранения — латиноамериканкой.
Отмечается, что бомбы были подброшены жертвам в виде посылок. По данным полиции, они были напрямую доставлены людям, а не через курьерскую службу или почту: их просто оставили на пороге без стука или звонка в дверь.
По данным телекомпании, ранее в городе уже фиксировались аналогичные инциденты.
В июле 2017 года в США 73-летний мужчина получил сильные ожоги, из-за того что открыл подкинутый к его порогу пакет, который взорвался у него в руках.
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