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Скрипаль не оправится от «Новичка»
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Скрипаль не оправится от «Новичка» 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: Reuters
Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из основных разработчиков нервно-паралитического газа «Новичок», заявил изданию The Telegraph, что отравленные этим веществом экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь «могут выжить, но не вылечатся».
«Он [«Новичок»] по крайней мере в десять раз мощнее любого известного нервно-паралитического вещества. Плюс от его воздействия практически нельзя исцелиться», — отметил ученый.
В заключение Мирзаянов сказал, что «эти люди ушли — мужчина и его дочь».
Четвертого марта на скамейке торгового центра в британском городе Солсбери были найдены 66-летний бывший разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами.
Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. По словам премьера, расследование еще не завершено, в Лондоне не исключают, что вещество могло быть украдено из российских лабораторий.
В Кремле заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.
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