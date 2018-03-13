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В Югре рабочий погиб при пожаре на месторождении нефти
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В Югре рабочий погиб при пожаре на месторождении нефти 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Пожар на Варьеганском нефтяном месторождении в ХМАО произошел из-за выброса газа в ночь на вторник, погиб рабочий, еще двое получили ожоги, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"В ночь на 13 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в ходе ремонта скважины на Варьеганском месторождении произошел выброс газа, в результате которого загорелся подъемный агрегат на базе автомобиля "КрАЗ" и мачтовая установка для добычи нефти. От полученных термических повреждений один рабочий погиб, еще двое получили ожоги небольшой тяжести", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что следователи проводят проверку в связи с инцидентом, выясняют обстоятельства и причины происшествия.
"В рамках проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ на данном объекте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в СУСК.
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