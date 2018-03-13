В Югре рабочий погиб при пожаре на месторождении нефти 

"В рамках проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ на данном объекте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в СУСК.

Отмечается, что следователи проводят проверку в связи с инцидентом, выясняют обстоятельства и причины происшествия.