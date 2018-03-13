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В Азербайджане в ДТП пострадали 15 человек
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В Азербайджане из-за столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали 15 человек 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Азербайджане в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля пострадали 15 человек, передает АПА.
"ДТП произошло в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля КамАЗ в городе Ширван. В результате пострадали 15 пассажиров микроавтобуса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу. Установлено, что автобус принадлежал нефтяной компании "Ширван оил". В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Евлахском районе Азербайджана микроавтобус со школьниками попал в ДТП, в результате чего пострадали 19 человек.
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