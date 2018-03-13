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Экс-глава МУРа арестован за взятку
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Бывшего начальника столичного угрозыска арестовали за взятку 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: пресс-служба МВД
Бывший начальник Московского уголовного розыска генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев взят под стражу по делу о коррупции. Его обвиняют в посредничестве по взяточничестве, сообщает «Коммерсантъ».
Следствие считает, что Трутнев участвовал в вымогательстве денег сотрудниками ФСБ у руководства предприятия по производству взрывателей для боеприпасов «НИТИ им. П. И. Снегирева». В январе 2018 года Виктор Трутнев был допрошен, а в его доме провели обыск. После этого генерал попал в больницу, однако в СК посчитали, что бывший глава МУРа уклоняется от следствия и обратились в военный суд с ходатайством об аресте.
По данным следственного комитета, в прошлом году сотрудники ФСБ нашли нарушения в оформлении сотрудников «НИТИ им. П. И. Снегирева». Они предложили директору предприятия Игорю Григорьеву откупиться. Потерпевший обратился в управление собственной безопасности ФСБ и под контролем его сотрудников через посредников передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову три миллиона рублей. Фигурантами расследования стали еще четверо сотрудников ФСБ. Трутнев проходит по делу в роли посредника. Свою вину он не признает.
Трутнев возглавил МУР в 2001 году, через два года его перевели на должность главы УВД Северо-Восточного округа. В 2011 году — в соседний Северный округ, но через несколько месяцев он был освобожден от должности указом президента Дмитрия Медведева. По информации издания, причиной отставки генерала мог стать скандал с нецензурным ругательством в адрес министра внутренних дел Рашида Нургалиева, написанным на асфальте.
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