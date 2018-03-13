Попытка убийства девушки попала на видео

8 февраля в Санкт-Петербурге было совершено покушение на убийство девушки. 21-летний житель Казахстана напал на неё и нанёс удар в шею. Несмотря на то, что нападение произошло на оживлённой улице, пешеходы никак не реагировали на происходящее и равнодушно проходили мимо, не пытаясь вступиться за девушку. Происшествие запечатлели камеры уличного видеонаблюдения. Следственный комитет России опубликовал запись инцидента. Пострадавшую от действий хулигана девушку ввели в медикаментозную кому. Мужчина объявлен в федеральный розыск, на данный момент его все ещё ищут.