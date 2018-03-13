Фура влетела в пешеходный переход на Ленинградке

После ДТП на Ленинградском шоссе грузовой автомобиль влетел в подземный переход. По счастливому стечению обстоятельств ни один пешеход не пострадал. Водителя грузовика отправили в больницу.