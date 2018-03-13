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Два самолета во Владивосток экстренно сели в Хабаровске
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Два следовавших во Владивосток самолёта приземлились в Хабаровске из-за тумана 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Два следовавших во Владивосток самолёта были отправлены на запасной аэропорт Хабаровска в связи с плохими погодными условиями. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Владивосток Ирина Присяжнюк.
«Два самолёта отправлены на запасной аэропорт в Хабаровск из-за тумана. Это рейсы авиакомпании S7 и «Аэрофлот» из Новосибирска и Москвы. По расписанию они должны были прибыть утром», — цитирует её Интерфакс.
Сообщается, что также из-за тумана задерживается вылет и прибытие 10 авиарейсов.
Ранее URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.
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