Ещё
В Иркутской области произошел крупный пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В иркутском Усть-Куте ликвидируют пожар в гаражном боксе на площади в 1200 кв. м 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: ТАСС
Спасатели ликвидируют пожар на площади 1200 кв. м, произошедший утром во вторник в гаражном боксе города Усть-Кут Иркутской области, задействованы 32 человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли гаражного бокса на площади 1200 кв. м с частичным ее обрушением, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Внутри бокса, предположительно, находилась грузовая техника, точное число транспортных средств и тип техники устанавливается", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в этом районе отсутствуют пожарные гидранты, поэтому в качестве источника воды используется река Кута, находящаяся в пяти километрах от места происшествия.
"Работают водовозы. Производится проливка здания, силы также брошены на защиту соседних боксов, откуда было эвакуировано несколько единиц техники", — отметили в министерстве.
К настоящему момент пожар локализован, после его ликвидации к работе приступят эксперты для установления точной причины возгорания. Данные о пострадавших отсутствуют.
ТАСС: последние новости
Тереза Мэй проведет заседание Нацкомитета безопасности по делу Скрипаля Провал грунта произошел на набережной в центре Москвы Bild: на заводе по утилизации боеприпасов на востоке Германии прогремел взрыв
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури30
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе220
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию185
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской200
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение