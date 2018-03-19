Названа очередная версия отравления Скрипаля

Скрипаля могли отравить через вентиляцию его BMW?

Об этом сообщили источники телеканала ABC News.

По словам источников телеканала, британские следователи полагают, что было использовано отравляющее вещество в виде порошка, который распылили в систему вентиляции автомобиля Скрипаля. Скотленд-Ярд вновь призвал откликнуться тех, кто видел темно-вишневый BMW Скрипаля в Солсбери в день покушения 4 марта. Впрочем, версия выглядит маловероятной. Комментарий доктора химических наук, академика РАЕН Вадима Мальцева:

Вадим Мальцев, доктор химических наук, академик РАЕН: «Запустить якобы какой-то порошок на систему вентиляции — это очень сложно и неприятно, потому надо машину вскрывать, а машина на сигнализации. Потом, порошковая система в системе вентиляции — это нереально еще и потому, что если бы был какой-то засос вентиляции, они [Скрипаль и его дочь] сразу в машине бы и полегли. Однако они в кафе были, они были в торговом центре, потом пошли гулять после торгового центра, и уже, когда они сели на лавочку, ему и ей стало плохо».

Версии, как был отравлен Скрипаль, плодятся с каждым днем. Британское издание The Telegraph ранее предполагало, что отравленные вещи дочь Скрипаля могла привезти в чемодане из Москвы. Хотя и эта версия экспертам казалась странной: как можно было рассчитать, чтобы отравляющее вещество попало именно на отца?

«Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ с целью совершения преступлений, но и создавала и накапливала «Новичок», — утверждает Джонсон. Непонятно тогда, почему Великобритания не обратится в ОЗХО с требованием проведения инспекции в России. Вот что говорит эксперт по химоружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин: Лондон уже в понедельник планирует предоставить Организации по запрещению химического оружия образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля, сообщил глава британского МИД Борис Джонсон. Выступая на BBC, он заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия в последние десять лет производила химическое оружие.

— Если у Великобритании есть хоть какие-то реальные основания и факты, она должна потребовать проведения инспекции по запросу. Но если серьезных фактов нет, то страна, которая обвиняет в чем-то другую страну, побоится требовать инспекцию по запросу, потому что тогда и ее претензии будут признаны необоснованными. Одним словом, реальных оснований, чтобы утверждать, что у России есть какие-то скрытые запасы химического оружия, [нет], это необоснованно.

— Я так понимаю, что уполномоченные ОЗХО лаборатории могут установить сам факт наличия или отсутствия какого-то вещества, но происхождение его они установить не смогут.

— Вам известна формула вещества, вы — химик-синтетик. Если у вас есть соответствующие химикаты, если у вас есть соответствующая посуда и оборудование лабораторное, то вы можете в принципе синтезировать практически любое вещество, тем более речь идет не о каких-то биологических белках токсичных или токсинах со сложной структурой. А то, что рисовал [создатель «Новичка» Вил Мирзаянов], это обычные фосфорорганические соединения, ничего такого там сверхъестественного нет. Если вы обнаружили отравляющее вещество, то вы ни при каких условиях не можете сказать, кто его синтезировал).

Результаты анализа экспертами Организации по запрещению химоружия образцов отравляющего вещества из Солсбери станут известны не ранее, чем через две недели, говорится в сообщении британского МИД. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее заявила, что в СССР и России никогда не было исследований под названием или кодом «Новичок».