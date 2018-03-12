Недовольный пенсионер поджег приемную ФСБ в Москве

В Москве пожилой житель Астрахани облил горючей жидкостью и поджег стену возле входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). По словам 66-летнего приезжего, он устроил поджог в знак протеста, но отказался уточнить, чем именно недоволен. При себе у астраханца был плакат «оппозиционного содержания», который у него изъяли.