Ещё
Недовольный пенсионер поджег приемную ФСБ в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Недовольный пенсионер поджег приемную ФСБ в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве пожилой житель Астрахани облил горючей жидкостью и поджег стену возле входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). По словам 66-летнего приезжего, он устроил поджог в знак протеста, но отказался уточнить, чем именно недоволен. При себе у астраханца был плакат «оппозиционного содержания», который у него изъяли.
В конце декабря 2017 года суд приговорил участницу Pussy Riot Марию Алехину к 40 часам общественных работ за вывешенный на дверях здания ФСБ на Лубянке баннер с надписью «С днем рождения, палачи». Задержанный вместе с ней фотограф Денис Бочкарев получил 60 часов обязательных работ. Акция была приурочена ко Дню работника органов безопасности и столетию создания соответствующих структур.
Lenta.ru: последние новости
Работников «Почты России» заподозрили в крупном воровстве Раскрыта личность пострадавшей вместе с отравленным шпионом Скрипалем В Британии нашли еще одного «отравленного русскими» мужчину
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У границ России разворачивается новый конфликт165
Украина назвала сумму компенсации за потерю Крыма214
Стали известны подробности смерти Табакова108
России хотят запретить наносить авиаудары в Сирии131
Любимые жены Олега Табакова10
Видео
Один человек выжил при крушении вертолета в Нью-Йорке
Катастрофы Войска
03:19
Москву ждут три бедствия подряд
Погода Статьи
03:23
Стало известно, где похоронят Табакова
Общество
00:57
Маск нашел способ пережить Третью мировую
Технологии Наука
05:24
Путин рассекретил подвиг российского спецназовца
Армия Ближний Восток
01:23
России хотят запретить наносить авиаудары в Сирии
США Армия
01:19
Украина назвала сумму компенсации за потерю Крыма
Украина В мире
04:16
Любимые жены Олега Табакова
Шоу-бизнес
00:58
Названа возможная причина авиакатастрофы в Непале
Происшествия
01:00
Путин впервые прокомментировал отравление Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение