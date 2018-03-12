В Москве мужчина поджег стену у здания ФСБ

Жителя Астрахани задержали в Москве за поджог входа в приемную ФСБ

"Сотрудники полиции и ФСБ задержали 66-летнего жителя Астрахани, который облил горючей жидкостью стену возле входа в приемную ФСБ и устроил поджог", — сказал собеседник агентства. Полицейские задержали приезжего из Астрахани, устроившего поджог стены возле входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах

По его словам, мужчина сообщил, что организовал поджог в знак протеста, однако комментировать свои действия более подробно отказался. При этом у мужчины был изъят плакат оппозиционного содержания.