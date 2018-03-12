Ещё
В Москве мужчина поджег стену у здания ФСБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Астрахани задержали в Москве за поджог входа в приемную ФСБ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали приезжего из Астрахани, устроившего поджог стены возле входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
"Сотрудники полиции и ФСБ задержали 66-летнего жителя Астрахани, который облил горючей жидкостью стену возле входа в приемную ФСБ и устроил поджог", — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина сообщил, что организовал поджог в знак протеста, однако комментировать свои действия более подробно отказался. При этом у мужчины был изъят плакат оппозиционного содержания.
"Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", — отметил источник.
ТАСС: последние новости
Источник: в Смоленске застрелили амнистированного по делу об убийстве партнера бизнесмена СК начал проверку после смерти калужского пенсионера из-за опоздавшей скорой помощи СК начал проверку после гибели мужчины, прыгнувшего с парашютом с радиовышки в Подмосковье
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подробности смерти Табакова70
Собчак назвала большинство россиян «лохами»422
Путин впервые прокомментировал отравление Скрипаля247
Названа причина утилизации «Сатаны»107
Порошенко намерен взыскать с «Газпрома» «все до копейки»205
Видео
Один человек выжил при крушении вертолета в Нью-Йорке
Катастрофы Войска
05:24
Путин рассекретил подвиг российского спецназовца
Армия Ближний Восток
00:58
Названа возможная причина авиакатастрофы в Непале
Происшествия
01:00
Путин впервые прокомментировал отравление Скрипаля
Политика
01:10
Собчак назвала большинство россиян «лохами»
Политика Выборы 2018
01:04
Опубликовано видео нападения на Шейнина
Другое
04:28
Стали известны подробности смерти Табакова
Шоу-бизнес
00:36
ЕС продлил санкции против РФ
В мире Экономика
04:02
Звезде сериала «Ольга» устроили травлю
Шоу-бизнес
00:46
Мат на миллионы. Озвучен гонорар Ефремова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение