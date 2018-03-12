Ещё
На Ямале белый медведь забрел в поселок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале белый медведь забрел в поселок вахтовиков 

РИА Новости 12 марта 2018
В сети появилось видео, на котором показано, как мужчины пытаются выгнать белого медведя из вахтового поселка на Ямале.
Хищник неожиданно появился в поселке Сабетта на берегу Обской губы, сообщает информагентство "Север-пресс". Он прошелся среди вагончиков вахтовиков и пытался проникнуть в один из них.
Как можно понять из комментариев автора видео, медведя привлек запах еды. После неудачных попыток отогнать животное с помощью громких звуков одному из мужчин пришлось выйти на улицу и пригрозить хищнику лопатой. Только это заставило медведя ретироваться.
РИА Новости: последние новости
Эксперт предположил, как будет развиваться "дело Скрипаля" В ФРГ прогремел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов Порошенко объявил об "операции объединенных сил" в Донбассе
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури31
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе221
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию190
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской200
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение