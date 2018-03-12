Суд отказался освободить фигурантов «кокаинового дела»

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Мнение: призывы Киева к Западу "ответить на дело Скрипаля" выглядят комично

Скотланд-Ярд заявил, что Глушков умер от удушения

В ФРГ прогремел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов