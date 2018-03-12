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Суд отказался освободить фигурантов «кокаинового дела»
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Мосгорсуд отказался освободить трех фигурантов «кокаинового дела» 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд в понедельник оставил до середины апреля под арестом трех фигурантов дела о контрабанде аргентинского кокаина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционные жалобы защитников — без удовлетворения", — огласил решение судья.
Сами фигуранты и их защитники обосновывали необходимость перевести их под домашний арест имеющимися заслугами (один из фигурантов — бывший подводник, награжденный, по словам адвоката, именными часами) и сотрудничеством со следствием (они пытались выманить предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука в Россию, но тщетно).
В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.
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