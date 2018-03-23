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Евросовет поддержал Лондон в «деле Скрипаля»
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Туск заявил о согласии с позицией Британии по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Dario Pignatelli
Саммит глав государств Евросоюза согласился с позицией Лондона о том, что Россия, вероятно, несет ответственность за инцидент в Солсбери, говорится в Twitter главы Евросовета Дональда Туска.
"Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что высоко вероятно, что Россия несет ответственность за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения", — говорится в сообщении.
Дискуссия по теме нападения в Солсбери началась на рабочем ужине лидеров стран ЕС в четверг около 22.00 мск. По итогам обсуждения этого вопроса ожидаются заключения саммита.
Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что ЕС не готовил новых санкции в отношении России в связи с "делом Скрипаля".
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
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