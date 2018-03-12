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На Эльбрусе горнолыжник сорвался в ущелье
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На Эльбрусе ищут горнолыжника, сорвавшегося в ущелье 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Спасатели вышли на поиски горнолыжника, который, по предварительным данным, сорвался в ущелье, катаясь на Эльбрусе, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Кабардино-Балкарии.
"В 14.50 мск в понедельник поступило сообщение от очевидца, что на горе Эльбрус на высоте 3700-3800 метров горнолыжник сорвался в ущелье Гара-Баши", — сказал собеседник агентства.
По его словам, спортсмен катался на склоне, запрещенном для катания.
"На его поиски выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", — отметили в пресс-службе.
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