На Эльбрусе горнолыжник сорвался в ущелье

"В 14.50 мск в понедельник поступило сообщение от очевидца, что на горе Эльбрус на высоте 3700-3800 метров горнолыжник сорвался в ущелье Гара-Баши", — сказал собеседник агентства.

Спасатели вышли на поиски горнолыжника, который, по предварительным данным, сорвался в ущелье, катаясь на Эльбрусе, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Кабардино-Балкарии.